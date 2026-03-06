Medio Oriente per l’Unicef oltre 200 bambini morti dall’inizio della guerra Trump | Invasione di terra? Sarebbe una perdita di tempo In Iran vogliamo entrare e ripulire tutto Libano oltre 500mila sfollati per i raid di Israele Negli Emirati riprendono i voli

Nel Medio Oriente, dall'inizio del conflitto l’Unicef segnala oltre 200 bambini morti, mentre in Libano più di 500mila persone sono sfollate a causa dei raid israeliani. Gli Emirati riprendono i voli commerciali dopo un periodo di sospensione. Nel frattempo, il presidente americano ha affermato che un'invasione di terra sarebbe inutile e ha annunciato l’intenzione di intervenire in Iran per ripulire la situazione.

Gli Stati Uniti e Israele continuano a bombardare l’Iran, dove oltre 1.200 persone sono rimaste uccise dall’inizio della guerra. Tel Aviv prosegue i raid aerei e avanza con le proprie truppe anche in Libano: oltre 100 le vittime registrate dalla ripresa dei bombardamenti israeliani contro Hezbollah. La Repubblica islamica e il gruppo armato sciita hanno risposto con attacchi missilistici contro lo Stato ebraico, le basi Usa e i loro alleati nel Golfo, dove sono state uccise una trentina di persone dal 28 febbraio scorso. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 6 marzo 2026, sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran. Ore 09.40 – Libano, oltre 500mila sfollati – Quasi 500mila persone sono state evacuate dal Libano. 🔗 Leggi su Tpi.it

