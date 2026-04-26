Da inizio marzo, i raid israeliani sul territorio libanese hanno causato oltre 2.500 morti e circa 7.700 feriti. Il sistema sanitario locale si trova sotto forte pressione a causa dell'afflusso continuo di persone da assistere. Le autorità segnalano danni ingenti alle strutture di assistenza e numerosi ospedali che lavorano senza sosta per far fronte alle emergenze. La situazione rimane critica e difficile da gestire.

? Cosa sapere Libano, oltre 2.500 morti e 7.755 feriti per i raid israeliani dal 2 marzo.. Il sistema sanitario libanese affronta una pressione costante per l'alto numero di feriti.. Dal 2 marzo, quando il conflitto aperto tra Hezbollah e Israele ha ripreso i suoi scontri, almeno 2.509 persone sono andate incontro alla morte a seguito dei raid israeliani, secondo i dati comunicati dal Ministero della Salute del Libano. Il bilancio umano fornito dalle autorità di Beirut evidenzia una realtà devastante per il territorio libanese: oltre 7.755 individui hanno riportato ferite a causa degli attacchi subiti in questo arco temporale. Le cifre fornite dall’ufficio sanitario nazionale delineano l’entità del massacro iniziato con la ripresa delle ostilità tra le due fazioni nel mese di marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, bilancio spaventoso: oltre 2.500 morti e 7.700 feriti

Operación Ormuz: El Choque entre EE.UU. e Irán y el Análisis de Carlos Ruckauf

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