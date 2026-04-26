Ogni giorno, in diverse parti del mondo, vengono alimentati sistemi di intelligenza artificiale che rispondono a milioni di richieste. Questi modelli richiedono grandi quantità di energia per funzionare, portando a un aumento nei consumi globali di elettricità. La questione del costo energetico di queste tecnologie sta diventando sempre più evidente, sollevando interrogativi su chi debba sostenere i costi di questa crescita.

Ogni mattina, in qualche parte del mondo, un modello di intelligenza artificiale risponde a milioni di domande. E ogni volta che lo fa, una rete elettrica registra un aumento di carico. Così, anche se a singhiozzo si discute di sostenibilità, una delle tecnologie considerate tra le più promettenti presenta un aspetto trascurato dai più: la bolletta energetica. Se infatti c’è una cosa che potrebbe rallentare davvero la corsa dell’ IA è proprio questa. Dietro ogni nostro messaggio ci sono server, sistemi di raffreddamento e infrastrutture che non devono fermarsi mai. Data center (foto Unsplash). Media di 3 wattora per prompt, ma il range è molto ampio.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’IA e il problema dei consumi di energia: chi paga il conto salato?

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