Juventus | Kaluku paga un conto salato

Pierre Kalulu si trova a pagare il prezzo di un errore arbitrale durante il derby d’Italia tra Juventus e Inter, giocato due giorni fa. La Juventus ha perso 3-2, con Zielinski che ha segnato il gol decisivo al 90°, dopo una rimonta in inferiorità numerica. Kalulu, difensore del Milan, è stato toccato da una decisione contestata dall’arbitro, che ha influenzato l’andamento del match e messo sotto pressione la squadra.

Due giorni dopo il derby d'Italia perso 3-2 dalla Juventus contro l' Inter, con il gol vittoria di Zielinski al 90? dopo una rimonta eroica in inferiorità numerica, Pierre Kalulu si ritrova a essere l'unica vittima concreta del caos arbitrale. Il difensore francese, espulso al 42? per doppia ammonizione su un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Kaluku paga un conto salato