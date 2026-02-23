Moviola Milan-Parma bocciati arbitro e VAR | ecco quali erano le decisioni giuste
La moviola di Milan-Parma ha evidenziato che l’arbitro e il VAR hanno commesso errori nelle decisioni chiave. La partita, valida per la 26ª giornata di Serie A 2025-2026, si è conclusa con una sconfitta interna per il Milan, che ha subito un gol in fuorigioco non fischiato. La scelta di non assegnare un rigore netto al Milan ha suscitato proteste. Questi episodi hanno inciso sul risultato finale, lasciando il club deluso.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-1 per gli ospiti. Voto 5, quindi insufficienza piena, all'arbitro del match, il signor Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forli, per aver sbagliato nell'episodio clou della partita. Ma andiamo con ordine. Piccinini lascia correre al 7', quando Edoardo Corvi travolge in piena area di rigore Ruben Loftus-Cheek, costringendo il Milan a cambiare il suo giocatore, gravemente infortunato.
