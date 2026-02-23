Sarno | rissa al locale due feriti con arma da taglio

Una lite tra giovani in un locale di Sarno si è trasformata in una rissa con due persone ferite da arma da taglio. La discussione, scoppiata per motivi ancora da chiarire, è degenerata in violenza improvvisa. I due feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, dove vengono assistiti. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili. La scena si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Sarno: violenza esplode in una notte di divertimento. Due giovani finiscono in ospedale dopo una rissa con arma da taglio avvenuta nella notte tra sabato e domenica a Sarno. L’episodio, avvenuto all’esterno di un locale, ha l’intervento dei carabinieri che ora indagano sul caso. Le vittime, di cui una minorenne, sono state colpite da un’arma da taglio durante una lite tra gruppi di giovani. Il più grave è stato trasferito a Salerno con una prognosi di almeno trenta giorni. La dinamica dell’accaduto e le indagini in corso. La serata di divertimento si è trasformata in un episodio di violenza improvvisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Feriti con arma da taglio fuori al locale: due giovani in ospedaleDue giovani sono stati feriti con un coltello fuori da un locale a Sarno, dove avevano partecipato a una festa.

Botti di Capodanno, al Cannizzaro un ustionato dallo scoppio di petardi e due feriti da arma da fuocoDurante la notte di Capodanno, il pronto soccorso del Cannizzaro a Catania ha assistito un paziente ustionato da petardi e due persone ferite da arma da fuoco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sarno, rissa e coltelli di notte: due giovani presi a pugnalate; Rissa nel bar durante la festa di Carnevale: coinvolti anche minori; Ucciso nel suo panificio, il caso della foto del killer in carcere finisce in Parlamento; Rissa prima della sfilata dei carri di Carnevale ad Eboli: un ferito.

Sarno, rissa e coltelli di notte: due giovani presi a pugnalateNotte di violenza a Sarno, due giovani feriti a coltellate. Uno dei due è un minore. Tante le ombre su una vicenda dai contorni inquietanti, si cerca di capire se siano coinvolte ... ilmattino.it

Sarno, difende la figlia da un’aggressione: salumiere massacrato nel suo localeMassacrato a coltellate nella sua salumeria per difendere la figlia da un tossicodipendente. Gaetano Russo, 61 anni, è morto trafitto da oltre dieci fendenti scagliati con violenza, almeno cinque lo ... ilmattino.it

Rissa nella notte a Sarno: due feriti Sarebbero due i feriti della rissa scoppiata nella notte all’esterno di un locale in via Sarno-Palma. Per entrambi si è reso necessario l’intervento dei sanitari. Secondo le prime informazioni, uno dei coinvolti, minorenne, sareb - facebook.com facebook