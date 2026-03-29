F1 al Gp del Giappone Antonelli cerca il bis Sorpresa McLaren

Da agi.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il Gran Premio del Giappone, con Kimi Antonelli che si è aggiudicato la pole position, diventando il primo pilota italiano a partire davanti in questa gara. La McLaren ha ottenuto una sorpresa, mentre la competizione è pronta a entrare nel vivo. La partenza è prevista tra poco, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza.

Al via il  Gran Premio del Giappone. Con  Kimi Antonelli  di nuovo in  pole position, il primo  pilota italiano  nella storia nella  gara nipponica. Si prevede una  sola sosta. A poco meno di due settimane dalla sua prima vittoria in un  Gran Premio in Cina,  Kimi Antonelli  ha conquistato oggi la  pole position in Giappone.  George Russell  ha poi assicurato che anche la seconda  Mercedes  parta dalla  prima fila  nella gara di oggi, chiudendo al secondo posto. Alle spalle dei due,  Oscar Piastri  ha fatto segnare il  terzo miglior tempo.  Charles Leclerc  si è qualificato  quarto, proprio alle spalle di  Oscar Piastri. Una posizione che lo colloca tra le due  McLaren  in griglia, dato che  Lando Norris  ha chiuso con il  quinto miglior tempo  davanti a  Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Agi.it

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