Al via il Gran Premio del Giappone, con Kimi Antonelli che si è aggiudicato la pole position, diventando il primo pilota italiano a partire davanti in questa gara. La McLaren ha ottenuto una sorpresa, mentre la competizione è pronta a entrare nel vivo. La partenza è prevista tra poco, con i piloti pronti a scattare dalla griglia di partenza.

Al via il Gran Premio del Giappone. Con Kimi Antonelli di nuovo in pole position, il primo pilota italiano nella storia nella gara nipponica. Si prevede una sola sosta. A poco meno di due settimane dalla sua prima vittoria in un Gran Premio in Cina, Kimi Antonelli ha conquistato oggi la pole position in Giappone. George Russell ha poi assicurato che anche la seconda Mercedes parta dalla prima fila nella gara di oggi, chiudendo al secondo posto. Alle spalle dei due, Oscar Piastri ha fatto segnare il terzo miglior tempo. Charles Leclerc si è qualificato quarto, proprio alle spalle di Oscar Piastri. Una posizione che lo colloca tra le due McLaren in griglia, dato che Lando Norris ha chiuso con il quinto miglior tempo davanti a Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - F1, al Gp del Giappone Antonelli cerca il bis. Sorpresa McLaren

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