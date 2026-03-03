L’Europa sta con Trump ma teme che Big tech stacchi la spina dei servizi digitali | il rischio blackout in Italia e Ue

L’Europa e l’Italia hanno espresso sostegno a Donald Trump nella crisi con l’Iran, mentre allo stesso tempo si preparano alle possibili conseguenze delle decisioni delle grandi aziende tecnologiche. Si parla di un rischio di blackout dei servizi digitali in Italia e nell’Unione Europea, legato a eventuali interruzioni delle forniture o di servizi da parte delle big tech. La questione riguarda l’eventualità di blocchi o sospensioni che potrebbero influenzare i sistemi online.

L’Europa e l’Italia si sono schierate al fianco di Donald Trump nella guerra all’Iran. Certo le ragioni sono tante, diverse, ma è davvero una scelta libera e sovrana? Nelle cancellerie del Vecchio continente, secondo un articolo del Wall street journal di fine gennaio, serpeggia un timore: e se Google, Microsoft e Amazon staccassero la spina della posta elettronica e dei data center? Lo scenario da incubo, tecnicamente, si chiama “kill switch”. Giova ricordare come i giganti tecnologici americani gestiscano i servizi digitali di governi e pubbliche amministrazioni per archiviare dati, documenti, inviare mail. Il precedente della Corte penale. E’ già accaduto a maggio del 2025, quando Microsoft disattivò l’indirizzo email del procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

