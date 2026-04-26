A meno di un anno dall’insediamento, il governo di sinistra a Bucarest si sgretola, con la coalizione che mostra già segni di fragilità. La formazione politica, composta da più partiti uniti in un’alleanza di convenienza, fatica a mantenere stabile il potere e a gestire le sfide del paese. La crisi politica si manifesta con tensioni e scetticismo tra i vari membri della coalizione, mettendo in discussione la tenuta dell’esecutivo.

A Bucarest il governo non cade: si sgretola. A meno di un anno dall’insediamento, la coalizione di sinistra rivela già le crepe di un’alleanza costruita per addizione — sul modello del cosiddetto “campo largo” italiano — più che per una reale capacità di governo. Dopo settimane di tensioni, il partito socialdemocratico ha ritirato il sostegno politico al governo lunedì 20 aprile, lasciando il premier Ilie Bolojan senza una maggioranza effettiva. Due giorni dopo, sei ministri socialdemocratici e il vicepremier hanno presentato le dimissioni. In Romania sta cambiando il vento. La coalizione, di cui fanno parte socialisti, liberali, progressisti e rappresentanza della minoranza ungherese, era stata costruita per dare stabilità al Paese.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Europa è di destra o non è: la sinistra è incapace di governare. In Romania l’esempio

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