Sola M5s sulla sicurezza di corso Vittorio Emanuele | Centrodestra incapace di governare chiude parchi e toglie servizi

Sola, esponente del M5s, denuncia che il centrodestra non riesce a garantire la sicurezza di corso Vittorio Emanuele, dove aumentano gli episodi di violenza e degrado. La consigliera evidenzia come le chiusure di parchi e la riduzione dei servizi aggravino la situazione, lasciando i residenti senza alternative concrete. Le problematiche persistono nella zona tra l’area di risulta e la stazione, dove i cittadini chiedono interventi efficaci da tempo. La questione resta aperta, senza soluzioni immediate.

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola commenta i provvedimenti presi dall'amministrazione comunale per l'emergenza sicurezza in corso Vittorio Emanuele II e nelle aree limitrofe Corso Vittorio Emanuele, nella zona fra l'area di risulta e la stazione, continua ad essere teatro di episodi violenti e di degrado, un problema denunciato da tempo dai residenti ma il Comune con il centrodestra non è capace di dare risposte reali. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola, che critica la scelta di chiudere, nei mesi scorsi, il parco pubblico della zona con una recinzione metallica, e la rimozione della pensilina della fermata dell’autobus sull’altro lato della strada. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

