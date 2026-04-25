Domenico Rocca, originario della Calabria, ha svolto ruoli come arbitro fino alla Serie C e successivamente come assistente arbitrale nelle massime divisioni nazionali. Recentemente, la sua posizione è stata al centro di un procedimento giudiziario sportivo, che però è stato archiviato. La vicenda ha suscitato attenzione nel mondo del calcio e delle istituzioni sportive, senza che siano state avanzate accuse formali o condanne definitive.

Parte da Pizzo, paese calabrese in provincia di Vibo Valentia, e dalla sezione Aia di Catanzaro il terremoto che ha coinvolto i vertici arbitrali italiani e che ha portato alla consegna di un avviso di garanzia al designatore della Can A e B, Gianluca Rocchi, con l'ipotesi di concorso in frode sportiva. È stato, infatti, l'arbitro 42enne calabrese, Domenico Rocca, con una sua lettera-denuncia indirizzata alla Commissione Arbitrale Nazionale alla fine della scorsa stagione a far partire l'indagine, archiviata a livello di giustizia sportiva, ma ora al centro delle verifiche della Procura di Milano. Arbitro dal 2000, dall'età di 16 anni, viene aggregato all'organico regionale della Calabria nel 2003, scalando le categorie minori fino alla Promozione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chi è Domenico Rocca, l'ex assistente da cui parte il caos arbitri (archiviato dalla giustizia sportiva)

Notizie correlate

Serie A, caos arbitri: indagato per frode sportivaIl designatore arbitrale Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati della Procura di Milano con l’accusa di concorso in frode sportiva.

Arbitri, che caos: riforma a rischio e c’è chi spinge per tornare al passato con il VarQuella che sta entrando nella sua ultima e decisiva fase è una delle stagioni più tormentate a livello arbitrale che la storia ricordi.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Alessandria della Rocca: Domenica convegno del Comune e della Pro Loco sulla prevenzione oncologica; Calcio nella bufera – Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva. E’ una nuova Calciopoli?; Serie A, Rocchi indagato: caos VAR e accuse di interferenze.

Chi è Domenico Rocca, l'ex assistente da cui parte il caos arbitri (archiviato dalla giustizia sportiva)Nato in Calabria, ha arbitrato fino alla Serie C, poi ha fatto l'assistente arbitrale in A e B. A fine della scorsa stagione la lettera-denuncia alla Commissione Nazionale Arbitri ... gazzetta.it

La lettera del guardalinee Domenico Rocca all’origine dell’indagine su RocchiL’assistente arbitrale calabrese ha denunciato nel maggio 2025 valutazioni alterate, promesse mancate e favoritismi: «Così sono stato penalizzato» ... msn.com

Questa la lettera di Domenico Rocca riguardo Udinese-Parma durante la scorsa stagione: “O, se vogliamo, possiamo perfino menzionare Udinese - Parma, dove viene concesso un rigore corretto solo perché a Lissone, in qualità di supervisore, Rocchi si alza - facebook.com facebook

Questo il passaggio della lettera scritta dall’assistente Domenico Rocca, dismesso dalla Can, nel quale, tra le altre cose, denuncia l’episodio di Udinese-Parma: “O addirittura, se vogliamo, possiamo aggiungere Udinese - Parma dove viene concesso un calci x.com