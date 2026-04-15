Sulla scena di un evento a New York, un’attrice ha scelto un abito trasparente e gioielli con diamanti e smeraldi per partecipare alla première di un film. Il look combina trasparenze leggere, dettagli metallici e accessori di grande valore, creando un’immagine di forte impatto visivo. L’outfit si distingue per l’equilibrio tra elementi audaci e linee pulite, sotto le luci del red carpet.

Red carpet, New York, luce giusta—e Anne Hathaway entra in modalità full statement. Per la première di Mother Mary, l’attrice costruisce un look che lavora su contrasti precisi: trasparenze leggere, texture metalliche e gioielli importanti, senza perdere pulizia visiva. L’abito di Anne Hathaway per la premiere di Mother Mary: sheer, strutturato e. expensive. Il dress firmato Lever Couture è costruito in nastri di mesh lucida, intrecciati per creare una superficie che riflette la luce ad ogni movimento. Silhouette sleeveless, gonna asimmetrica high-low, taglio che lascia spazio ma mantiene struttura. È un gioco di pieni e vuoti: trasparenze calibrate, ma mai fragili.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Anne Hathaway in versione high-gloss: abito sheer e diamanti (con smeraldi) per un red carpet da oltre 100K

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