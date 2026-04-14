Anne Hathaway è da sempre una delle attrici più stilose eleganti e chic del firmamento Hollywoodiano. Musa di molti stilisti (ricordiamo il suo legame speciale con Valentino), ogni sua apparizione alle premiere dei suoi film è un evento, grazie agli abiti meravigiosi che indossa e personalizza. Alla recente premiere di Mother Mary a new York, il 13 aprile, Anne non ha deuso le aspettative, presentandosi fasciata in un incredibile abito scenografico di Lever Couture tasparente, rubando scena e applausi. L'abito custom, cioè personalizzato su Anne, appartiene alla collezione FW25 "Anatomy of Identity", ed è caratterizzato da un design romantico e sognante, tipico della cifra stilistica di Lever Couture che utilizza tessuti traslucidi e stratificazioni elaborate.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”

Mother Mary: Anne Hathaway in un thriller psicologico da brividoIl 17 aprile il thriller Mother Mary approderà nelle sale cinematografiche statunitensi, portando con sé un’atmosfera di tensione psicologica e...

Anne Hathaway è una popstar in crisi nel nuovo inquietante trailer di Mother MaryA24 ha condiviso online nuove immagini del thriller diretto da David Lowery presentando inoltre un altro brano originale scritto da FKA Twigs.