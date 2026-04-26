Leonardo scontro al vertice | i fondi sfidano il Mef sul nuovo CdA

Un confronto tra i fondi di investimento e il Ministero dell'Economia e delle Finanze si sta svolgendo in vista dell'assemblea di Leonardo, prevista per il 7 maggio. I fondi hanno presentato una propria lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, opponendosi alle proposte dell'ente. L'Iss Governance ha raccomandato ai soci di sostenere la lista presentata dai fondi durante questa consultazione.

?? Cosa sapere Iss Governance suggerisce ai soci di Leonardo di votare la lista dei fondi il 7 maggio. Il parere contro la lista del Mef minaccia il controllo del Ministero sul nuovo CdA. L'assemblea di Leonardo fissata per il 7 maggio prossimo vedrà una sfida decisiva tra le visioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quella dei gestori dei fondi, dopo che l'indicazione di Iss Governance ha spinto verso il supporto alla lista di minoranza. Il proxy advisor, che orienta le scelte degli .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leonardo, scontro al vertice: i fondi sfidano il Mef sul nuovo CdA Notizie correlate Le nomine del Mef per le partecipate, da Eni a Leonardo: i nomi nuovi dei CdADopo i rumors dei giorni scorsi, il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le nomine dei vertici delle partecipate pubbliche. Basket, scontro per il vertice: Venezia e Brescia si sfidano per la vettaLa ventiseiesima giornata della stagione regolare di Serie A mette in campo un palinsesto denso di sfide decisive per le sorti della classifica, con... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: L’uscita di scena di Cingolani: quali ragioni dietro il cambio di vertice in Leonardo SpA; Lo scontro sullo scostamento che ha infiammato il vertice Ue; Conto alla rovescia per lo scontro al vertice, Falcioni: Castelraimondo non vive da un po' questo tipo di partite; Aeroporti, nessuna rivalità: Serve puntare su un sistema unico per riportare passeggeri in regione. Leonardo precipita in Borsa, non piace il cambio al verticeUn altro tonfo a Piazza Affari: il titolo perde più del 5%. Scelta di Mariani in continuità ma cresce la polemica politica. Le opposizioni chiedono audizioni ... repubblica.it Leonardo, il mercato guarda al rinnovo del vertice: i broker auspicano la continuitàLeonardo resta sotto osservazione a Piazza Affari. Il titolo cede l’1,4% dopo aver toccato in avvio un minimo a 55 euro (-2,8% su venerdì). Nelle ultime due settimane la correzione è stata di circa il ... affaritaliani.it “Io non l’ho letto, ma questo libro mi ha sorpreso” - Leonardo Pieraccioni con Carlo Conti a Che Tempo Che Fa - facebook.com facebook Domani l'assemblea di Delfin, fonti 'clima di dialogo costruttivo'. Leonardo Maria Del Vecchio fiducioso di poter rilevare 25% fratelli #ANSA x.com