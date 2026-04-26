A Legnarello, la comunità locale si è riunita per celebrare il 101° compleanno di Elio Soliani. La festa ha coinvolto amici, parenti e vicini, che hanno condiviso momenti di affetto e ricordi durante l’evento. La giornata ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno espresso il loro calore e riconoscenza nei confronti del festeggiato, protagonista di una lunga vita trascorsa tra familiari e amici.

? Cosa sapere Elio Soliani compie 101 anni a Legnarello tra la partecipazione della comunità locale.. Il sindaco Lorenzo Radice ha consegnato al centenario una pergamena celebrativa istituzionale.. A Legnarello, la casa di Elio Soliani si è trasformata in un crocevia di affetti e sorrisi per celebrare il raggiungimento del secolo più uno, un traguardo che ha la partecipazione di tutta la comunità locale. Il centenario protagonista della giornata, un uomo che ha costruito la sua intera esistenza tra i numeri e le pagine dei libri, ha ricevuto l'abbraccio caloroso di parenti, vicini e istituzioni, segnando un momento di rara intensità per il quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Legnarello festeggia Elio Soliani: 101 anni tra affetto e storia

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