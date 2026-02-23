Livia festeggia 101 anni in famiglia L’affetto è tutto

Livia Zucchini compie 101 anni, grazie all’amore della famiglia e ai ricordi delle sue esperienze tra le campagne di Maccaretolo e le fabbriche di Bologna. La sua lunga vita riflette le sfide e le gioie di un secolo di cambiamenti, condivisi con nipoti e amici. La famiglia ha organizzato una festa semplice ma affettuosa, ricordando gli anni passati tra lavori e momenti di serenità. La sua storia continua a essere un esempio di tenacia e affetto.

I 101 anni di Livia Zucchini: dalle campagne di Maccaretolo alle fabbriche di Bologna. L’amministrazione comunale l’aveva festeggiata già l’anno scorso al compimento dei fatidici cento anni. E lo scorso 20 febbraio si è potuto rinnovare il rito degli auguri di buon compleanno per il nuovo traguardo di 101 primavere di Livia Zucchini. La signora è originaria di Maccaretolo, e nelle campagne di San Pietro in Casale ha trascorso i suoi primi vent’anni di vita, tra il lavoro nei campi e gli scontri tra i partigiani e i tedeschi della primavera 1945. E oggi Livia ha compiuto la bellezza di 101 anni, circondata dall’affetto del figlio Libero Parisini e della nuora Arianna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

