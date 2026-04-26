Legnano Conte in campo | dal mercato alla libreria con Amadei

Da ameve.eu 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 28 aprile, a Legnano, Giuseppe Conte sarà presente per sostenere il candidato Federico Amadei. La visita prevede momenti in piazza e incontri con cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la coalizione civico-progressista in vista delle elezioni di maggio. Conte si sposterà anche in alcune librerie e negozi, incontrando persone e promuovendo il voto per il candidato sostenuto.

? Cosa sapere Giuseppe Conte a Legnano il 28 aprile per sostenere il candidato Federico Amadei.. La visita mira a consolidare la coalizione civico-progressista in vista del voto di maggio.. Il 28 aprile alle ore 11:20, Giuseppe Conte approderà al mercato cittadino di Legnano per sostenere Federico Amadei, candidato del Patto civico che conta sul supporto del Movimento 5 Stelle. L’agenda politica del leader del M5S prevede un contatto diretto con il territorio nel cuore della città. Dopo l’incontro previsto tra Conte e Amadei tra i banchi del mercato del martedì, l’appuntamento si sposterà alle ore 12:15 presso la Libreria Nuova Terra in via Gioletti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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