Legnano Conte in campo | dal mercato alla libreria con Amadei

Il 28 aprile, a Legnano, Giuseppe Conte sarà presente per sostenere il candidato Federico Amadei. La visita prevede momenti in piazza e incontri con cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la coalizione civico-progressista in vista delle elezioni di maggio. Conte si sposterà anche in alcune librerie e negozi, incontrando persone e promuovendo il voto per il candidato sostenuto.

? Cosa sapere Giuseppe Conte a Legnano il 28 aprile per sostenere il candidato Federico Amadei.. La visita mira a consolidare la coalizione civico-progressista in vista del voto di maggio.. Il 28 aprile alle ore 11:20, Giuseppe Conte approderà al mercato cittadino di Legnano per sostenere Federico Amadei, candidato del Patto civico che conta sul supporto del Movimento 5 Stelle. L’agenda politica del leader del M5S prevede un contatto diretto con il territorio nel cuore della città. Dopo l’incontro previsto tra Conte e Amadei tra i banchi del mercato del martedì, l’appuntamento si sposterà alle ore 12:15 presso la Libreria Nuova Terra in via Gioletti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Legnano, Conte in campo: dal mercato alla libreria con Amadei Notizie correlate M5S in pista con Amadei: arriva ContePer sostenere i candidati sindaco cittadini si muovono anche i vertici nazionali. Legnano, la fibra ottica ultraveloce nel mirino: “La città smart è ancora in ritardo”. E in Consiglio arriva l’interrogazione di AmadeiLegnano (Milano), 10 marzo 2026 – Quale città smart si può costruire se uno degli elementi fondamentali, vale a dire la connettività di qualità più... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Conte a Legnano per Amadei; Giuseppe Conte a Legnano a sostegno del candidato del Patto Civico Federico Amadei; Giuseppe Conte a Legnano per sostenere Amadei. De Rosa, M5S: Segnale importante per l’alto Milanese; M5S in pista con Amadei: arriva Conte. Il Crocione torna in basilica: #Legnano è in Palio. La contrada di Sant’Ambrogio ha riconsegnato il simbolo della vittoria. Omaggio a Norberto Albertalli Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/il-crocione-torna-in-basilica-legnano-e-in-palio-411669.ht - facebook.com facebook Domenica 26 aprile alle 18: è la giornata campale per la Tav Treviglio che si gioca a Legnano la qualificazione diretta ai playoff del Campionato di B Nazionale: se vince passa, se perde c’è da vedere. x.com