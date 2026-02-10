Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio 2-2 del Crotone in trasferta contro la Casertana

La partita tra Casertana e Crotone si chiude con un pareggio 2-2. Il Crotone si prende un punto in trasferta, dopo aver sbagliato l’ultimo tentativo di vittoria nei minuti finali. La sfida si accende subito, con Saco e Cocetta che portano avanti i padroni di casa, mentre Girelli trova il pareggio per i calabresi. La Casertana torna avanti con Girelli, ma Gomez pareggia di nuovo a pochi minuti dalla fine. Una gara combattuta, con tante occasioni e un finale aperto.

Casertana 2 Crotone 2 Marcatori: 11° Saco, 23° Cocetta, 30° Girelli, 80° Gomez Casertana (3-5-2): De Lucia, Girelli, Viscardi, Liotti, Oukhadda, Proia, Toscano, Saco, Liano (Toscano), Kallon (Bentivenga), Casarotto. All. Coppitelli Crotone (4-3-3): Merelli, Veltri (Piovanello), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo, Vinicius, Calvano (Musso), Energe (Zunno), Gomez (Armini), Maggio (Meli). All. Longo Arbitro: Leonardo Di Mario di Ciampino Ass. Daniele De Chirico di Molfetta- Michele Fracchiolla di Bari Quarto giudice: Ciro Aldi di Lanciano Operatore FVS: Giovanni Ciannarella di Napoli Ammoniti: Proia, Kallon, Girelli, Meli, Musso Espulsi: Gallo (doppia ammonizione) Angoli: 6 a 2 per il Crotone Recupero: 2 e 6 minuti LTre punti da incamerare per inanellare il quinto successo consecutivo ed in contemporanea scalare il quarto posto, doppio obiettivo che il Crotone intendeva conquistare a spese della Casertana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lega Pro 26esima giornata girone C pareggio (2-2) del Crotone in trasferta contro la Casertana Approfondimenti su Casertana Crotone Lega Pro girone C 24esima giornata terza vittoria (1-3) consecutiva del Crotone in trasferta contro il Siracusa Il Crotone conquista la sua terza vittoria consecutiva in trasferta, battendo 3-1 il Siracusa. Lega Pro girone C 17esima giornata settima sconfitta stagionale (terza in trasferta) del Crotone contro il Catania. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Casertana Crotone Argomenti discussi: Serie C, le gare della 26^ giornata su Sky; RunforLove 2026: 9 chilometri di solidarietà con la Lega Pro per la Play Therapy dei bambini; Serie D Girone B Ventitreesima giornata 08/02/2026; Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C. Sestri Levante-Lavagnese anticipata a sabato 28 febbraio in notturna?Sestri Levante-Lavagnese, gara valida per la 26esima giornata del campionato di Serie D in programma domenica 1° marzo alle 15, potrebbe essere anticipata a sabato 28 febbraio alle 20:30. La Lega Pro ... radioaldebaran.it Lega Pro - Lega Pro added a new photo. - facebook.com facebook Dejan #Stankovic: “Mio figlio Alexander è molto di più forte di quanto non lo fossi io alla sua età. Non so dove andrà la prossima stagione, ma se continua così diventerà un giocatore molto serio…”. #Inter x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.