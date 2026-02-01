lega pro girone c 24esima giornata terza vittoria 1 3 consecutiva del crotone in trasferta contro il siracusa

Il Crotone conquista la sua terza vittoria consecutiva in trasferta, battendo 3-1 il Siracusa. La squadra calabrese apre le marcature al 27’ con Contini, poi Zunno raddoppia prima dell’intervallo. Nella ripresa, Vinicius segna il terzo gol al 48’, mentre il Siracusa accorcia le distanze con Gomez al 65’. I neroverdi continuano a spingere e portano a casa tre punti importanti, consolidando la loro posizione in classifica.

Siracusa 1 Crotone 3 Marcatori: 27° Contini (R), 38° Zunno, 48° Vinicius, 65° Gomez (R) Siracusa (4-2-3-1): Farroni, Puzone (Zanini), Bonacchi (Di Gesù), Pacciardi (Capomaggio), Cancellieri, Limonelli, Candiano, Di Paolo, Gudelevicius (Sbaffo), Contini, Arditi. All. Turati Crotone (4-3-3): Merelli, Novella (Andreoni), Cocetta, Di Pasquale, Groppelli, Gallo (Calvano), Vinicius, Sandri, Piovanello (Maggio), Gomez (Energe), Zunno (Armini). All. Longo Arbitro: Domenico Castellone di Napoli Ass. Domenico Russo di Torre Annunziata Tommaso Tagliaferro di Caserta Quarto giudice: Dario Madonia di Palermo Oper. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

