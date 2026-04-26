L’economia dell’oro blu | la finanziarizzazione dell’acqua come nuova variabile macroeconomica

La settimana si conclude con la Borsa Italiana che ha mostrato oscillazioni, raggiungendo un massimo storico vicino ai 48. Nel frattempo, si continua a discutere dell’economia dell’oro blu, ovvero della crescente finanziarizzazione dell’acqua come nuova variabile macroeconomica. Questo fenomeno sta attirando l’attenzione tra analisti e investitori, mentre il conflitto in corso prosegue senza sosta, influenzando i mercati finanziari.

Si chiude un’altra settimana di guerra che ha visto la Borsa Italiana altalenante. Dopo aver toccato un massimo storico vicino ai 48.957 punti intorno al 17 aprile (grazie al rally legato alle notizie positive sullo Stretto di Hormuz, con forti guadagni su bancari e lusso), l’indice ha mostrato una fase di consolidamento e correzione. Le sedute più recenti hanno registrato oscillazioni tra ribassi frazionali (-0,25%-1,36% in alcune giornate) e piccoli recuperi (+0,26%), con volumi nella media e una certa nervosità sui mercati europei. Tra i settori, hanno brillato a tratti petroliferi e utilities, mentre alcuni titoli del lusso e finanziari hanno corretto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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