Un nuovo protagonista si affaccia sulla scena della crisi dell’oro blu: l’Intelligenza artificiale. Mentre si intensificano le sfide legate alla disponibilità di acqua, questa tecnologia viene considerata sempre più come uno strumento che può influenzare il monitoraggio e la gestione delle risorse idriche. In Italia, le questioni legate all’acqua si fanno sempre più urgenti e complesse.

L’acqua è il filo invisibile che tiene insieme salute, ecosistemi, economia, diritti. In Italia questo filo si sta tendendo pericolosamente. La crisi climatica sta alterando il ciclo idrico» scrive Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, nella premessa all’edizione italiana dell’Atlante dell’acqua, un poderoso lavoro di ricerca e di sintesi pubblicato in origine congiuntamente nell’aprile del 2025 da Heinrich-Boll-Stiftung e Bund fur Umweltund Naturschutz Deutschland (Bund) e arricchito da saggi e approfondimenti inerenti la situazione nel nostro Paese. L’ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA LO LANCIA in occasione della Giornata mondiale dell’acqua 2026, con l’obiettivo di affrontare un fenomeno che gli scienziati definiscono «water blindness» ossia cecità idrica, l’incapacità cioè di capire il legame tra la crisi climatica e l’acqua. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sulla crisi dell’oro blu irrompe la nuova divoratrice: l’Intelligenza artificiale

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