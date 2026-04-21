Marina d' Arechi | al via formazione e coaching per l’ospitalità nautica ispirato alla hotellerie

A Marina d'Arechi è iniziato un nuovo programma di formazione e coaching rivolto al personale di front office e agli ormeggiatori. Il progetto si basa su tecniche e metodi tipici dell'ospitalità alberghiera, con l’obiettivo di migliorare le competenze relazionali e organizzative di chi lavora nel settore nautico. La formazione si svolge con l'intento di aggiornare e potenziare le capacità professionali del personale presente in marina.

Al via a Marina d’Arechi un innovativo programma di formazione e coaching ispirato alla gestione alberghiera ed alle specifiche della hotellerie, rivolto a tutti i propri ormeggiatori e al personale di front office, focalizzato sul rafforzamento delle competenze relazionali e organizzative legate.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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