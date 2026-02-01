Bartok poema omerico del ’900 Sonata per violino solo alla Darsena

Questa sera alle 15,30 si terrà alla Darsena una esecuzione della sonata per violino solo di Bela Bartok. L’evento, curato da Paolo Ghidoni, propone un vero e proprio poema omerico del ’900. Un’occasione per ascoltare un capolavoro che unisce musica e letteratura in un’unica interpretazione.

Oggi, alle 15,30, sonata per violino solo di B. Bartok, poema omerico del ’900. A cura di Paolo Ghidoni. L’evento, nell’aula magna Stefano Tassinari via Darsena 57, dell’associazione Musicisti di Ferrara. Un appuntamento di ascolto e approfondimento dedicato alla Sonata per violino solo di Béla Bartók, opera dell’ultimo periodo della produzione, durante l’esilio volontario negli Stati Uniti. Un periodo segnato da difficoltà economiche, problemi di salute e da isolamento culturale, conseguenza della situazione politica europea e dell’allontanamento forzato dall’Ungheria. Spesso considerata dalla critica come parte di una fase minore della produzione bartokiana, la Sonata per violino solo rappresenta un caso isolato all’interno delle opere americane: un ritorno a una scrittura aspra, concentrata e tecnicamente estrema, più vicina al momento espressionista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

