Durante la partita, Leao è stato nuovamente protagonista a San Siro, ricevendo applausi e fischi mentre lasciava il campo. Al momento della sostituzione con Nkunku, una parte dello stadio ha espresso disapprovazione per la sua prestazione. Nonostante le reazioni miste, l’allenatore ha salutato il portoghese con un cinque, mentre il pubblico si divideva tra consensi e contestazioni.

Che Rafa Leao sia, da sempre, un personaggio divisivo nella galassia rossonera è cosa nota. La gente milanista con lui non ha mai avuto mezze misure, soprattutto negli ultimissimi anni: o lo difende a spada tratta, o lo accompagnerebbe a Milanello a svuotare l'armadietto. Questo Milan-Juve ha fornito una cartolina perfetta delle due anime popolari che, quando c'è di mezzo il portoghese, la vedono in modo diametralmente opposto. Succede al minuto 36 del secondo tempo, e giri di lancetta successivi, quando Allegri decide che la partita di Rafa è conclusa. Nkunku è pronto per entrare e quando il quarto uomo alza il tabellone elettronico che contiene il numero 10, con lo speaker che annuncia l'uscita di scena di Leao, una parte di San Siro fischia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Leao spacca ancora San Siro: esce tra applausi e fischi. E Allegri gli dà il cinque

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