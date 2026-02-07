Olimpiadi Milano-Cortina atleti di Israele accolti da fischi e pochi applausi | cosa è successo a San Siro

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, gli atleti israeliani sono stati accolti con fischi e pochi applausi a San Siro. La tensione si è fatta sentire fin dall’inizio, con la platea divisa tra chi applaudiva e chi manifestava il proprio disappunto. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, lasciando spazio a molte domande su cosa abbia scatenato questa reazione.

Pochi applausi e fischi hanno accolto gli atleti di Israele durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Di tutt’altro tenore l’accoglienza del pubblico dello stadio di San Siro alla delegazione dell’Ucraina, salutata con una vera e propria ovazione. Fischi in un certo qual modo attesi: nei mesi scorsi aveva suscitato diverse polemiche la conferma della partecipazione di Israele alle Olimpiadi, per via della presunta disparità di trattamento rispetto a Russia e Bielorussia, escluse dalle principali competizioni sportive internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Mariia Seniuk, portabandiera di Israele alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si presenta senza paura di eventuali fischi.

Oggi Milano si accende con grande entusiasmo.

