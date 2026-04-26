Un progetto che raccoglie testimonianze autentiche e cariche di emozione. Marco Rosati ha realizzato una serie di interviste video che ripercorrono la promozione di una squadra di calcio, coinvolgendo protagonisti e tifosi. Le voci catturano ricordi e momenti significativi, offrendo uno sguardo diretto sulla storia recente di questa squadra. Le interviste sono state raccolte nel corso di un viaggio tra passato e presente.

Un viaggio tra memoria e presente attraverso le interviste video realizzate da Marco Rosati, che raccolgono testimonianze autentiche e cariche di emozione. Dai protagonisti di oggi ai custodi della storia amaranto, Domenico Neri, Roberto Meroi – fratello di Innocente, capocannoniere della prima promozione in Serie B – Elena Terziani, figlia dello storico presidente Narciso della promozione del 1982, insieme a Giovanni Grazini e Riccardo Bonelli, raccontano aneddoti, ricordi e significati profondi di un traguardo che unisce generazioni. Un racconto corale che celebra l’identità, la passione e l’orgoglio di un’intera città. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Le voci della storia amaranto: interviste esclusive sulla promozione

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