La cantante ha smentito le voci riguardanti un tour mondiale per i trent'anni della band e un film-documentario sulla loro storia. In un'intervista, ha dichiarato che non tutte le ragazze vogliono essere oneste. Nel frattempo, il cantante ha cancellato le speranze di molti fan con una breve affermazione: «Ho 50 anni».

M el B ha infranto i sogni di milioni di fan in pochi secondi e con una semplice frase: « Ho 50 anni. Non si può insistere perché tutti vadano in tour se non lo vogliono ». In un’intervista a HELLO! Magazine, la cantante ha distrutto completamente le voci su una possibile reunion per i trent’anni delle Spice Girls (da mesi si rincorrevano rumor su un tour mondiale ). Mel B infrange i sogni dei fan: «La reunion delle Spice Girls? Ho 50 anni, non si può insistere». « Posso dirvi che non succederà. Se succedesse, sarebbe uno shock per me. Quando ripenso all’ultima tournée mi sento bene, ma arriva un momento in cui ci si deve fermare». Anche se Mel C, Victoria Beckham, Geri Halliwell e Emma Bunton fossero d’accordo, la cosiddetta Scary Spice è stata molto schietta e chiara: non ha intenzione di tornare sul palco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La cantante smentisce le voci relative al tour mondiale per i trent'anni della band e al film-documentario sulla loro storia: «Non tutte le ragazze vogliono essere oneste»

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