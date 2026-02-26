Paving The Way | omaggio a Franca Sozzani tra interviste esclusive e aneddoti inediti

Da ilgiornale.it 26 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

«Era un modello di riferimento un icona di stile, non vedevamo solo il suo lavoro.». «Era una donna che riusciva a connettere molti punti, parlare di Franca Sozzani nel sistema moda è riduttivo. Aveva una visione». Prima Maria Grazia Chiuri (che ha debuttato ieri alla direzione creativa di Fendi), poi Silvia Venturini Fendi. E poi moltissime altre parole di moltissimi altri stilisti, amici, colllaboratori di una vita. E aneddoti, spigolature di una vita passata per 28 anni alla guida di Vogue Italia. È un racconto che vuol essere un sostegno alle nuove generazioni, non un semplice omaggio a una personalità speciale il documentario Franca Sozzani Paving The Way, proiettato l'altra sera alla Fondazione Sozzani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

