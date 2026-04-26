Durante una manifestazione in piazza, la Brigata ebraica è stata allontanata dal corteo, evento mai verificatosi prima. La protesta si è protratta per circa un’ora e mezza, causando lo spezzarsi del corteo in due parti. La Brigata ha dovuto abbandonare il percorso per superare l’impasse, mentre sono stati rivolti critiche alla Questura per la gestione dell’ordine pubblico. La situazione si è conclusa con tensioni tra i partecipanti e le forze dell’ordine.

e Nicola Palma Un’ora e mezza di stallo. Il corteo spezzato in due. La Brigata ebraica costretta per la prima volta ad abbandonare il percorso per rompere l’impasse, non senza duri attacchi alla Questura per la gestione dell’ordine pubblico. Le accuse dell’Anpi e la replica di "antisemitismo" della Comunità ebraica. Ancora una volta, le celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo e la manifestazione con 100mila partecipanti sono state sporcate e in parte oscurate dal pomeriggio di tensione in corso Venezia. La cronaca di giornata ci riporta alle 14.30. Lo spezzone composto da Brigata ebraica, Forza Italia...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le tensioni in piazza. La Brigata ebraica allontanata dal corteo: "Mai successo prima"

Notizie correlate

Milano, pro Pal insultano la Brigata ebraica (che viene allontanata dal corteo). Fiano: «Ci hanno detto siete saponette mancate, mai successa una cosa così» – Il video«Siamo stati cacciati dal corteo, perché abbiamo nei nostri striscioni la stella di David, perché difendiamo il diritto dello stato d’Israele di...

Leggi anche: È partito il corteo del 25 aprile, contestata la Brigata Ebraica: "Via dal corteo"

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Le tensioni in piazza. La Brigata ebraica allontanata dal corteo: Mai successo prima; Italia: 25 aprile fra tensioni e violenze; Contestata la brigata ebraica, tensioni al corteo del 25 aprile a Milano; Tensione a Milano al corteo del 25 aprile, insulti alla Brigata ebraica: Fuori, assassini.

Le tensioni in piazza. La Brigata ebraica allontanata dal corteo: Mai successo primaLe contestazioni, lo stallo di un’ora e mezza e la deviazione verso via Senato Non accadeva dal ’38. Incontro col questore e botta e risposta con l’Anpi. ilgiorno.it

Il 25 Aprile a Milano: i tre cortei e le tensioni per la partecipazione della Brigata EbraicaTre piazze, comizi paralleli e tensioni legate ai conflitti in Medio Oriente: 25 Aprile sotto la lente del comitato per l’ordine pubblico ... affaritaliani.it

Caos al corteo del 25 aprile a Milano, la Brigata Ebraica scortata fuori dalla manifestazione tra fischi e applausi: il video di @ninoluca68 Gli aggiornamenti nel primo commento Brigata ebraica, Milano, 25 aprile, Liberazione - facebook.com facebook

Il Laboratorio Ebraico Antifascista, insieme ad altre associazioni per la pace, prende le distanze con un comunicato dalla Brigata Ebraica milanese, scesa in piazza con le bandiere di Israele e pro-monarchia iraniane: «Oggi come ogni anno un nostro spezzon x.com