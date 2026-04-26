Le sorgenti del Gargano rappresentano una risorsa naturale di grande importanza per il territorio. La loro presenza permette di mantenere un equilibrio tra le acque sotterranee e le aree di superficie, spesso soggette a scarsità idrica. Le acque provenienti dal sottosuolo vengono utilizzate per scopi agricoli e potabili, contribuendo a sostenere le comunità locali. La gestione di queste risorse idriche è al centro di diverse attività di monitoraggio e tutela.

LE SORGENTI DEL GARGANO: LA RICCHEZZA D’ACQUA DEL SOTTOSUOLO CONTRO LA POVERTÀ DI SUPERFICIE. Nel promontorio del Gargano, dove le alture calcaree si tuffano nell’Adriatico e i laghi costieri riflettono secoli di geologia nascosta, si cela un universo sotterraneo affascinante e complesso: quello delle acque sorgive. La descrizione delle sorgenti del Gargano, all’interno dell’approfondito studio idrogeologico della Regione Puglia (fonte citata alla fine del post), si apre con un quadro che è al contempo tecnico e suggestivo. Qui, l’acquifero carbonatico – composto da calcari e dolomie mesozoiche – si riversa verso il mare attraverso una varietà di scaturigini: sorgenti di emergenza, di trabocco e sottomarine ascendenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Le sorgenti del Gargano: la ricchezza d’acqua del sottosuolo contro la povertà di superficie

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