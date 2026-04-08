I Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone - le ultime due sonate di Beethoven per violino e pianoforte
Sabato 11 aprile alle 18, nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, si terrà l'ultimo concerto della stagione 20252026 dedicato alla musica classica. L’evento presenta le ultime due sonate di Beethoven per violino e pianoforte, interpretate nell’ambito dei Concerti di Golfo Mistico al Chiatamone. L’appuntamento conclude la serie di spettacoli che si sono svolti durante l’anno, offrendo un momento di musica dal vivo agli appassionati della musica da camera.
Sabato 11 aprile alle ore 18, nella Chiesa delle Crocelle al Chiatamone, ultimo concerto della stagione 20252026. Protagonista il duo composto dal violinista Salvatore Lombardo, spalla dei violini secondi del Teatro San Carlo e dal pianista Giacomo Serra. In programma le due ultime meravigliose. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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I Concerti di Golfo mistico al Chiatamone Qualche scatto della meravigliosa serata di ieri, sabato 21 marzo. Grazie di cuore al caloroso pubblico! @fanpiùattivi - facebook.com facebook