Le piazze dei pro Pal | cacciati i filo Kiev e ministri impiccati

Il 25 aprile è diventato il palcoscenico di una manifestazione che ha visto protagonisti collettivi, gruppi pro Pal e centri sociali, molti dei quali hanno portato in piazza simboli e slogan contro il governo e le istituzioni. Durante la giornata, sono stati allontanati alcuni manifestanti che esprimevano posizioni filo Kiev o avevano esposto cartelli con riferimenti a figure impiccate, suscitando tensioni e scontri con le forze dell'ordine.

Collettivi, pro Pal, centri sociali ed antagonisti hanno trasformato il 25 aprile da Festa della Liberazione a giornata dell'odio. Tra aggressioni, contestazioni ai rappresentanti delle istituzioni, slogan violenti, ieri è andato in scena il peggio del repertorio della sinistra radicale. Così, da Roma a Firenze, da Bologna a Palermo, la cronaca del 25 aprile è costellata da episodi di intolleranza e squadrismo rosso. Nella capitale già a inizio mattinata sono comparsi a Piramide due striscioni con scritto "Palestina libera dal fiume fino al mare" e un altro in cui si chiede la liberazione di Mohammad Hannoun e la piazza si è riempita con una...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le piazze dei pro Pal: cacciati i filo Kiev e ministri impiccati Notizie correlate Esclusivo – Intervista a Maiorino (M5S): “Con il Ddl antisemitismo si proibirebbero le manifestazioni pro-pal. Plauso all’Ordine dei Giornalisti”Se approvato, il “Ddl antisemitismo” rischia di diventare «uno strumento per proibire qualunque manifestazione a sostegno della Palestina, contro il... Tajani a Kiev per riunione dei ministri degli Esteri UEIl ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Kiev per partiecipare alla riunione dei capi delle diplomazie UE incentrata sull’accertamento... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lo strappo del 25 Aprile: tre piazze separate dalla guerra e i pro Pal; Una Liberazione di popolo. La protesta di cinquanta Pro Pal. Tutta la piazza canta Bella Ciao; Corteo pro Pal a Torino, centinaia di manifestanti in piazza. Scontri con la polizia; Assalti anarchici. Da Roma a Milano, regia unica nelle piazze in nome di Hezbollah e Cospito. Le piazze dei pro Pal: cacciati i filo Kiev e ministri impiccatiAggredito un radicale, sindaci contestati. Oltraggio alla Cossetto Collettivi, pro Pal, centri sociali ed antagonisti hanno trasformato il 25 aprile da Festa della Liberazione a giornata dell'odio. Tr ... ilgiornale.it La piazza cambia cartello: da pro Pal a pro MadCome si cambia per non morire. I movimenti sociali per la Palestina in mezza giornata hanno riposto le bandiere che per due anni hanno sventolato nelle piazze a sostegno della Striscia di Gaza per ... ilgiornale.it La visita di Tombolini, il 25 aprile pro Pal, gli insulti di Solovyev: ecco il podio dei peggiori x.com La visita di Tombolini, il 25 aprile pro Pal, gli insulti di Solovyev: ecco il podio dei peggiori - facebook.com facebook