In attesa della partita tra Sampierana e Spal, le dichiarazioni di un rappresentante della squadra si concentrano sull’importanza dell’incontro, definito come una sorta di resa dei conti. Ha invitato a non lasciarsi influenzare da parole e a concentrarsi sui risultati finali. La sfida potrebbe determinare in modo definitivo il percorso dei biancazzurri nella stagione in corso.

E’ la vigilia di Sampierana-Spal, gara che può sancire in modo matematico quello che sarà il futuro dei biancazzurri. "E’ vero – ammette Carmine Parlato (foto) dopo la rifinitura –, si avvicina la resa dei conti. Quando mancano poche partite si valutano per forza i numeri, però è anche vero che bisogna pensarla sempre alla stessa maniera e cioè pensiamo a noi, a preparare bene questa trasferta. Giochiamo contro una squadra che sicuramente viene da un periodo di risultati non favorevole, ma le prestazioni ci sono state e bisogna restare in campana". Tutti a disposizione? "Sì, a parte Giacomel che continua il suo lavoro". La Sampierana è una squadra che ha il quarto miglior attacco ma anche la terza peggior difesa del girone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le parole di Parlato: "Sappiamo che non possiamo regalare punti, oggi è un po’ la resa dei conti». "Mettiamoci i tappi alle orecchie e solo alla fine leggiamo i risultati»

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