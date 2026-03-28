Durante la gara di apertura del Mondiale 2026 di MotoGP, l'Aprilia ha ottenuto una vittoria, mentre un pilota è stato richiamato pubblicamente dal proprio team. In particolare, un dirigente ha criticato un altro pilota commentando che alcuni aspetti della sua performance rappresentano un limite. La competizione prosegue con diverse squadre e piloti impegnati in questa prima fase della stagione.

Una gioia a metà. L’Aprilia continua a vincere in questo inizio del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, la casa di Noale ha potuto festeggiare il ritorno alla vittoria dello spagnolo Jorge Martin che, dopo tanti patemi legati ai diversi incidenti e a un rapporto con la scuderia italiana non idilliaco, è riuscito finalmente a festeggiare un successo, seppur nella Sprint Race. Un’affermazione incredibile, perché frutto di u na rimonta e di un sorpasso all’ultimo giro ai danni di Francesco Bagnaia (Ducati). La scelta della gomma media al posteriore si è rivelata la carta vincente per Martin, protagonista di un’ultima tornata da urlo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rivola tira le orecchie a Bezzecchi: “Sappiamo che questo è un po’ il suo limite”

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