Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione si apriranno i processi di valutazione e decisione per alcune società sportive. Una frase pronunciata recentemente ha attirato l’attenzione: “Il presidente sono io, gli altri sono dipendenti”. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di confronto interno e ha suscitato discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

2026-03-14 12:03:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: ROMA – “ Il presidente sono io, gli altri sono dipendenti “. “ L’allenatore sono io e decido io “. Sono alcuni degli ultimi botta-e-risposta tra Lotito e Sarri. Si beccano come comari, ma faccia a faccia fanno finta di nulla. E’ successo anche dopo Lazio-Sassuolo. Allenatore e presidente a parlare pacificamente della partita, senza quel rimpallo di responsabilità che dura da mesi e di cui siamo tutti spettatori, senza rinfacciarsi le frecciate che si sono lanciati ripetutamente attraverso conferenze stampa (sia Lotito che Sarri) o con i fuorionda al telefono (Lotito). Niente di più e meglio racconta e spiega la doppiezza astuta che usano entrambi rinviando la resa dei conti a giugno. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – a fine stagione la resa dei conti

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