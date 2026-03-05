Gli studenti del Primo Liceo Artistico di via Carcano hanno diffuso un video in cui mostrano la presenza di topi nelle aule della scuola. La denuncia evidenzia come questa situazione renda l’ambiente scolastico difficile da vivere e frequentare. La scena ripresa nel video mostra gli animali che si aggirano tra i banchi, suscitando preoccupazione tra gli studenti e il personale scolastico.

Numerosi avvistamenti fino alla video-denuncia che immortala l'indesiderato compagno di classe irrompere nell'aula e scappare via dal soffitto Compagni di classe decisamente peculiari, e indesiderati, quelli che hanno fatto capolino in aula al Primo Liceo artistico di Torino. Diffuso sui social, ha già fatto il giro del web il video di un topo che si insinua in un'aula dell'istituto, tra i commenti interdetti dei presenti, passando da un foro nel muro. Un avvistamento tra i tanti che sarebbero avvenuti nel corso degli ultimi giorni, decisamente poco piacevole e che ha spinto i rappresentanti di istituto a diffondere l'accaduto, segnalandolo alla dirigente scolastica che ha prontamente attivato un piano di “derattizzazione”. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Crolli e infiltrazioni al liceo Danilo Dolci, la protesta degli studenti: "La scuola non è sicura"

“Liberateci dai topi. Corrono nei controsoffitti e sui muri esterni”, l’appello degli studenti di un liceo di PordenoneSciopero al liceo Grigoletti di Pordenone per protestare contro le invasioni di topi, che ormai da mesi infestano la scuola.

Contenuti e approfondimenti su Primo Liceo Artistico.

Temi più discussi: Allarme topi al Primo Liceo Artistico di via Carcano, la denuncia-video degli studenti: Così la scuola non è vivibile; Allarme topi nel Primo liceo artistico, la preside chiede una derattizzazione urgente; Allarme topi nel Primo liceo artistico, la preside chiede una derattizzazione urgente; Allarme topo al Primo liceo artistico: gli studenti lo filmano e il video diventa virale.

Allarme topi nel Primo liceo artistico, la preside chiede una derattizzazione urgenteStudenti in subbuglio nell’istituto di via Carcano, accanto al parco della Colletta: Vogliamo igiene, sicurezza e spiegazioni ... torino.repubblica.it

Allarme topi al Primo Liceo Artistico di via Carcano, la denuncia-video degli studenti: Così la scuola non è vivibileNumerosi avvistamenti fino alla video-denuncia che immortala l'indesiderato compagno di classe irrompere nell'aula e scappare via dal soffitto ... torinotoday.it

Allarme topi nel Primo liceo artistico, la preside chiede una “derattizzazione urgente” x.com

I mitici studenti della 2ª del Liceo Artistico IIS Ferrini Franzosini di Pallanza mercoledì in gioco con il primo laboratorio di LIBERVIE dedicato ai giovani! Un incontro ideato dal team UPO-DISEI Novara, pensato come spazio libero di sperimentazione, dove - facebook.com facebook