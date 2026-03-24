CITTÀ DI CASTELLO - Il fuoco è l’elemento centrale della mostra aperta nelle sale di Palazzo del Podestà “Gli dèi, gli eroi e il lavoro degli uomini“. L’esposizione non rappresenta solo un evento culturale, ma il traguardo della collaborazione tra il Liceo Plinio il Giovane e l’ Università di Perugia: il progetto nasce dall’esperienza degli studenti che, nell’ambito dei percorsi Pcto, si sono trasformati in giovani ricercatori nel sito di Gravisca, l’antico porto di Tarquinia. Sotto la direzione scientifica del professor Lucio Fiorini, i ragazzi hanno partecipato alle indagini archeologiche, rielaborando i dati raccolti sul campo per restituirli oggi alla collettività. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La mostra degli studenti del “Liceo Plinio“

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Fuoco e sapere, studenti in mostra

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