Durante la serata, all’interno di un noto hotel di Washington, si è svolta una cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca, evento considerato uno dei più importanti dell’anno. Tuttavia, l’atmosfera si è improvvisamente cambiata quando sono stati uditi degli spari e sono state diffuse immagini che mostrano quei momenti di panico. Le riprese riprendono i colpi e i presenti che cercano di mettersi in salvo, a pochi metri dal Presidente.

Q uello che doveva essere il gala dell’anno, la tradizionale cena dei corrispondenti della Casa Bianca al Washington Hilton, si è trasformato in una scena da film d’azione. Tra i 2.600 ospiti in smoking e abito da sera, l’atmosfera celebrativa è stata squarciata da un boato: quattro, forse sei spari esplosi nella lobby dell’hotel. Donald Trump, la First Lady Melania e il vice JD Vance si trovavano a pochi metri dalla minaccia. Il video cattura un contrasto surreale: il brusio dei brindisi che cede il passo alle urla degli agenti del Secret Service: «Down, stay down». In pochi secondi, i leader sono stati evacuati mentre i giornalisti cercavano riparo sotto i tavoli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le immagini degli spari e il racconto di quei minuti di puro terrore a pochi metri dal Presidente

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