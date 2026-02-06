Gli incontri-passerella di Meloni a Milano | quei pochi minuti con Vance per battere un colpo e dare un segnale di esistenza

Giorgia Meloni ha incontrato ieri a Milano il vice-presidente degli Stati Uniti, JD Vance. È stato un breve scambio, ma la premier ha voluto fare il suo gesto, anche se si è trattato di pochi minuti. La visita di Vance era importante, e Meloni ha colto l’occasione per farsi vedere e dare un segnale di presenza. La passerella, insomma, non poteva mancare.

Una passerella irrinunciabile. Anche a costo di passare per la padrona di casa che rende omaggio al capo-ufficio in visita di cortesia. È stato questo l’incontro di ieri tra la premier Giorgia Meloni e il vice-presidente degli Stati Uniti, JD Vance. Un abboccamento dovuto, ma privo di contenuto e sostanza. Voluto comunque dalla presidente del Consiglio, per uscire dalle ultime settimane di totale irrilevanza sullo scacchiere internazionale. Un modo per battere un colpo, lei che si era proposta come pontiera tra l’Europa e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Salvo poi ritrovarsi ai margini dei tavoli che contano, “dimenticata” dall’amico americano. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Gli incontri-passerella di Meloni a Milano: quei pochi minuti con Vance, per battere un colpo e dare un segnale di esistenza Approfondimenti su Meloni Vance Meloni a Milano con Vance e emiro Qatar La premier Giorgia Meloni si trova a Milano, dove ha incontrato l'emiro del Qatar, al-Thani. Milano, Vance arriva in Prefettura per l’incontro con Meloni Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Meloni Vance Argomenti discussi: L'INTERVISTA Nodo viabilità tra Nizza e Alì Terme, Santisi a Radio TaorminaTv. La passerella sul Nisi strategica; L’après-ski in stile alpino a Palazzo Lombardia, sPark of Change alla Bocconi: eventi, installazioni e incontri culturali aperti alla città; Valentino, il caso Oscar Garavani, il presunto nipote che divide la famiglia: il cognome, i funerali e l’eredità; Valentina Rodini modella per le divise olimpiche di Milano Cortina. Olimpiadi Milano-Cortina, partenza tra passerelle e agenti dell’Ice: ieri la cena del Cio, oggi la Cerimonia di aperturaOlimpiadi al via: Mattarella fa gli onori di casa; Vance fa la sua passerella; l'Ice c'è ma non si dice e Meloni cerca la sua visiblità ... lanotiziagiornale.it Milano Cortina 2026, lo sport sale in passerella: la prima sfilata olimpica della storiaNon chiamateli solo piumini! A Milano è andata in scena la prima vera passerella olimpica della storia. E a fare da modelli ci sono le atlete e gli atleti ... iodonna.it Meloni a Milano per incontri bilaterali, vedrà anche Vance e Rubio dlvr.it/TQnxl6 x.com La società civile ravennate impegnata nel no alla riforma Nordio-Meloni della giustizia e della magistratura e che chiede di votare no al referendum del 22 e 23 marzo, fra 50 giorni, organizza una serie di incontri in tutta la provincia. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.