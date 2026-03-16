Una stanza tutta per sé | inaugurato spazio a Crotone

A Crotone è stato inaugurato un nuovo spazio dedicato alle donne che intendono denunciare violenze o situazioni di rischio. L’area, progettata come un ambiente protetto, sarà gestita da operatori specializzati e mira a offrire supporto e assistenza immediata. La struttura si trova nel centro della città ed è aperta a tutte le donne che cercano un luogo sicuro per parlare e ricevere aiuto.

Una stanza tutta per sé: a Crotone un nuovo spazio protetto per le donne che denunciano la violenza. La Questura di Crotone compie un passo significativo nel percorso di tutela delle donne vittime di violenza inaugurando Una stanza tutta per sé, un ambiente dedicato alle audizioni protette, pensato per accogliere chi trova il coraggio di denunciare. Lo spazio, realizzato in collaborazione con l’associazione Soroptimist International, è stato presentato questa mattina presso gli uffici distaccati della Squadra Mobile. Un luogo sicuro per raccontare e ricominciare. La stanza nasce con un obiettivo chiaro: offrire un ambiente riservato, accogliente e rispettoso, dove le donne possano sentirsi protette nel momento più delicato, quello della denuncia. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Una stanza tutta per sé: inaugurato spazio a Crotone Articoli correlati Crotone, inaugurato spazio dedicato ai bambini all’interno della biblioteca Armando LuciferoÈ stato inaugurato, questa mattina (6-3-2026), il nuovo spazio dedicato ai bambini all’interno della Biblioteca Comunale “Armando Lucifero”, un... “Una stanza tutta per sé”: letture e riflessioni sulla forza delle donneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) L’evento... Una raccolta di contenuti su Una stanza tutta per sé inaugurato... Temi più discussi: Una stanza tutta per sé: domani a Crotone l'inaugurazione del nuovo spazio protetto della Polizia di Stato; Crotone, la Polizia inaugura Una stanza tutta per sé dedicata alle donne vittime di violenze; A Crotone nasce Una stanza tutta per sé: uno spazio protetto per le donne vittime di violenza; Crotone, ‘stanza riservata’ accoglierà le donne che denunciano maltrattamenti. Stanza tutta per sé Crotone: inaugurato spazio per donne vittime di violenzaInaugurata la Stanza tutta per sé a Crotone: un luogo sicuro in Questura per accogliere e sostenere le donne vittime di violenza. ilcrotonese.it Crotone, nasce Una stanza tutta per sé: nuovo spazio protetto per le donne vittime di violenzaNella giornata di lunedì 16 marzo 2026, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Soroptimist Club di Crotone, inaugurerà la stanza per le audizioni protette Una stanza tutta per sé, ... strettoweb.com Quando la donna, qualche tempo fa, ha risposto alla chiamata dei carabinieri di Crotone ha pensato a uno scherzo - facebook.com facebook VITTORIA A CROTONE NEL SEGNO DI ACHIK La Salernitana soffre, si adatta, sfrutta l’occasione e poi si difende a denti stretti. A Crotone Cosmi vince per la... x.com