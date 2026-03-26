Grand Hotel Baglioni Firenze | storia camere e terrazza panoramica nel cuore della città

Il Grand Hotel Baglioni di Firenze ha una storia che supera il secolo, offrendo servizi alberghieri nel centro storico della città. La struttura dispone di numerose camere e una terrazza panoramica che permette di ammirare il paesaggio urbano. L'edificio si trova in una posizione strategica, a pochi passi dai principali luoghi di interesse, e rappresenta un esempio di continuità nel settore alberghiero locale.

L’edificio conserva intatto il fascino della dimora storica, con parquet lucidi, vetrate artistiche e soffitti a cassettoni, testimonianze della ricchezza culturale di Firenze. Allo stesso tempo, le 186 camere coniugano stile classico e comfort contemporaneo: arredi essenziali, bagni moderni e, in alcune suite, piccole saune private pensate per trasformare il soggiorno in un momento di benessere. Il risultato è un equilibrio riuscito tra memoria e presente, tra il ritmo vivace della città e il silenzio raccolto degli spazi interni. Un palazzo antico nel cuore della città La storia del Grand Hotel Baglioni inizia molto prima della sua inaugurazione come albergo, avvenuta ufficialmente il 12 agosto 1903. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Grand Hotel Baglioni Firenze: storia, camere e terrazza panoramica nel cuore della città Articoli correlati Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con... Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di Roberto MigliettaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) In un... Contenuti utili per approfondire Grand Hotel Baglioni Temi più discussi: Yeun Song-ho sale in cattedra. Il regista di Train to Busan racconta il suo cinema; Firenze, cena solidale per il Capodanno iraniano; Duetorrihotels: a Bologna l’hôtellerie diventa racconto culturale; Florence Korea Film Festival. Per la quinta giornata di festival un evento collaterale in Palazzo Medici Riccardi. Grand Hotel Baglioni Firenze, un secolo di storia con vista sui tetti della cittàA due passi da Santa Maria Novella, camere eleganti, cucina toscana contemporanea e una terrazza panoramica che regala una delle viste più suggestive sui tetti della città ... vanityfair.it Il fondo del Qatar compra il Grand Hotel Baglioni di FirenzePassa in mani arabe il Grand Hotel Baglioni di Firenze, uno dei più noti alberghi storici italiani e certamente il più famoso del capoluogo toscano. La struttura di piazza dell'Unità d'Italia, in ... milanofinanza.it Serata di gala organizzata dall’Associazione Italia-Iran @italia_iran_org presso l’Hotel Baglioni @grandhotelbaglioni di Firenze in occasione del Nowruz, il Capodanno persiano. 21 Marzo - . - facebook.com facebook