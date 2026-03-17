Il sindaco di Modena ha dichiarato che il parco Novi Sad deve essere restituito alla città e che saranno trovate altre soluzioni per il progetto della ruota panoramica. La sua risposta arriva a seguito delle critiche sollevate riguardo all’esito del progetto, che ha suscitato polemiche tra i cittadini. La discussione riguarda l’uso dello spazio pubblico e le decisioni prese dall’amministrazione comunale.

Modena, 17 marzo 2026 – Il sindaco Massimo Mezzetti risponde direttamente alle critiche ricevute per l’esito del progetto della ruota panoramica al parco Novi Sad. L’installazione, avviata l’estate scorsa per ridurre la criminalità in zona, sarà smontata a seguito di un’inchiesta nazionale della magistratura legata ai collaudi. “Dopo la decisione di smontare la ruota che era stata montata l’estate scorsa – le parole del sindaco - vedo che sono scoppiate tante polemiche. Cerchiamo di rimettere un po’ in ordine la questione. Lo scorso anno avevamo detto che noi avevamo come obiettivo quello di rianimare le parti della città che vedono, registrano, cattive frequentazioni e il modo migliore per farlo è portare lì delle attività e così abbiamo fatto al parco Novi Sad. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caso ruota panoramica, il sindaco: “Parco Novi Sad va restituito alla città, troveremo altri modi”

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