Le api sono sempre più brave in matematica | nuovi studi confermano le capacità numeriche degli insetti
Recenti studi hanno confermato che le api sono in grado di distinguere i numeri, non solo attraverso schemi visivi ma anche elaborando le quantità. Le ricerche mostrano che queste api riescono a riconoscere e differenziare i numeri, dimostrando capacità matematiche che prima si pensava appartenessero solo ad esseri umani o animali più complessi. Le scoperte aprono nuove prospettive sulla percezione numerica di questi insetti.
Le api sanno distinguere i numeri: nuovi studi dimostrano che non reagiscono solo a schemi visivi, ma elaborano davvero le quantità e sono “brave” in matematica.🔗 Leggi su Fanpage.it
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