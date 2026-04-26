Le api sono sempre più brave in matematica | nuovi studi confermano le capacità numeriche degli insetti

Recenti studi hanno confermato che le api sono in grado di distinguere i numeri, non solo attraverso schemi visivi ma anche elaborando le quantità. Le ricerche mostrano che queste api riescono a riconoscere e differenziare i numeri, dimostrando capacità matematiche che prima si pensava appartenessero solo ad esseri umani o animali più complessi. Le scoperte aprono nuove prospettive sulla percezione numerica di questi insetti.