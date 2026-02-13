Le donne italiane sono più brave all’Università, ma dopo la laurea guadagnano il 15% in meno degli uomini, come emerge dal Rapporto di genere AlmaLaurea 2026, che evidenzia come la disparità di trattamento non si limiti alle difficoltà di accesso al lavoro ma si protragga anche nei salari e nelle opportunità di crescita.

Le donne rappresentano la maggioranza dei laureati (e questo è un dato storico): sono quasi il 60% del totale, nel 2024.Le studentesse provengono più spesso dai licei rispetto agli uomini, inoltre più spesso concludono il percorso nei tempi previsti (60,9% contro 55,4%) e con voti medi più alti (104,5110 contro 102,6110). Eppure, cinque anni dopo il titolo, guadagnano mediamente circa il 15% in meno degli uomini: 1.686 euro contro 1.935 nel primo livello, 1.722 contro 2.012 nel secondo livello. Il divario si conferma anche tra chi lavora all’estero: le donne di secondo livello percepiscono in media 2. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le donne sono più brave all’Università, ma dopo la Laurea guadagnano il 15% in meno degli uomini

