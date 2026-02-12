Competenze di informatica le ragazze sono più brave dei loro coetanei
In tutta Europa, le ragazze tra i 16 e i 24 anni dimostrano di essere più brave dei coetanei nei test di informatica. La parità di genere si fa strada anche attraverso queste competenze, che in diversi Paesi mostrano un vantaggio delle giovani donne rispetto ai ragazzi.
La parità di genere passa per l’informatica. O meglio per le competenze. Che vedono, in 21 Paesi dell’Europa, le ragazze di età compresa tra i 16 e i 24 anni primeggiare rispetto ai coetanei. Che tradotto vuol dire: le ragazze sono più brave. O forse si applicano di più dei maschi. Il dato emerge da una elaborazione di Openpolis - Con i Bambini su dati della Commissione europea (consultati il 20 gennaio 2026). La differenza maggiore si registra in Irlanda, dove il 91,3% delle ragazze supera di 35,87 punti percentuali i ragazzi (55,44%). A seguire c’è la Croazia dove le ragazze superano di 17,25 punti percentuali i ragazzi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
