Le 101 primavere di nonno Elio Gli auguri dell’Amministrazione

Oggi si celebra il 101° compleanno di nonno Elio, un traguardo che ha riunito familiari e assistenti domestici. La moglie, i figli e le nipoti, tutte presenti, hanno condiviso questo momento speciale. L'Amministrazione comunale ha inviato gli auguri ufficiali per questa ricorrenza, che testimonia l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità.

Quanto amore intorno a Elio Soliani, che ha compiuto 101 anni. Quello della moglie Maria Luisa, dei figli Giovanna e Carlo, delle nipoti Silvia, Francesca e Anna, lanciate nel mondo con i loro lavori, delle assistenti familiari. Il sindaco Lorenzo Radice e l’assessore alla Quotidianità, Monica Berna Nasca, hanno portato i loro auguri, oltre a una pergamena con parole di stima e al libro 1924 Legnano città 2024. La casa aLegnarello, si è riempita di fiori, di dolci, di vicini venuti a stringergli le mani. Sono passati per un saluto anche i medici di medicina generale che vegliano su di lui in modo attento e caloroso: il dottor Oscar Roncaglia e il dottor Ruggero Sormani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le 101 primavere di nonno Elio. Gli auguri dell’Amministrazione Notizie correlate Le ottanta primavere di Mario De Vito, gli auguri dei familiariIn un mondo che cambia di continuo, Mario è stato una costante: un esempio di coerenza, affetto e rispetto. Grande festa a Cotignola per le 101 primavere di Maria BoschiUna splendida giornata di sole ha fatto da cornice, lunedì pomeriggio a Cotignola, alla festa per le 101 primavere di Maria Boschi.