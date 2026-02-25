grande festa a cotignola per le 101 primavere di maria boschi

Maria Boschi ha festeggiato le sue 101 primavere con una grande celebrazione a Cotignola, attirando familiari e amici del paese. La giornata di sole ha permesso di organizzare una cerimonia all'aperto, con un ricco buffet e musica dal vivo. La signora Maria, circondata da affetto, ha spento le candeline su una torta decorata con fiori colorati. La festa si è conclusa con balli e sorrisi condivisi tra tutti i partecipanti.

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice, lunedì pomeriggio a Cotignola, alla festa per le 101 primavere di Maria Boschi. Circondata dall’affetto dei famigliari e da tanti parenti e amici che le hanno regalato fiori e preparato una festa a sorpresa, l’ultracentenaria ha ricevuto la gradita visita dell’Amministrazione comunale di Cotignola, che le ha portato un bouquet di fiori e una pergamena. Originaria di Bagnacavallo, dal 1954 Maria vive a Cotignola. Cresciuta insieme a cinque fratelli, si è sposata con Ennio e ha avuto tre figli: Tiziana e Gianni, che vivono attualmente con lei, e Irma, che vive a Imola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

