Le ottanta primavere di Mario De Vito gli auguri dei familiari

Mario De Vito, imprenditore di Mercogliano, compie 80 anni oggi. La sua lunga carriera nel settore locale ha contribuito a plasmare l’economia del paese, grazie alla dedizione e alla passione con cui ha gestito le sue attività. I familiari lo hanno festeggiato con una grande cena e tanti ricordi condivisi. La sua presenza è diventata un punto di riferimento per molti nel quartiere. Con questa ricorrenza, si celebra anche il suo impegno quotidiano e il legame forte con la comunità.

In un mondo che cambia di continuo, Mario è stato una costante: un esempio di coerenza, affetto e rispetto. Una vita vissuta con intensità, fatta di scelte autentiche e relazioni vere, che racconta con profonda emozione un'esistenza ricca di esperienze capaci di lasciare un segno nel cuore di chi lo conosce, lo stima e gli vuole bene. Esperienze che insegnano a vivere meglio, accompagnate dall'amore silenzioso di chi ha sempre saputo donare senza chiedere nulla in cambio. Auguri sinceri, con gratitudine e ammirazione, dai tuoi nipoti Lorenzo e Benedetta e da tutta la tua famiglia.