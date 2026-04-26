Lazio-Udinese | tre punti per il morale e l' orgoglio probabili formazioni e orari tv

A cinque giornate dalla fine del campionato di Serie A, le squadre si preparano per le ultime sfide della stagione. La partita tra Lazio e Udinese rappresenta un’occasione importante per entrambe, con obiettivi che vanno oltre i tre punti in campo. Sono state annunciate le probabili formazioni e gli orari di trasmissione televisiva, mentre le squadre cercano di concludere il campionato con un risultato positivo.

Roma 26 aprile 2026 - La stagione volge ormai al termine, è il tramonto del campionato di Serie A: ancora solo cinque partite da disputare e per alcune squadre è già il momento di valutazioni e bilanci. Questo si può dire per entrambe: Lazio e Udinese, domani avversarie all'Olimpico nella gara che chiuderà il turno numero 34 del massimo campioanto italiano. Tre punti per l'orgoglio, il morale e una posizione leggermente migliore degli avversari: il calcio d'inizio è in programma per le ore 20:45. La Lazio arriva a questa sfida sull'onda lunga di una vittoria cruciale per la sua stagione. L'Europa non arriverà tramite il campionato, ma può arrivare tramite la Coppa Italia, dove i biancocelesti giocheranno tra un mese la finale contro l' Inter.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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