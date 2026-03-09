Lazio-Sassuolo tre punti per continuare a inseguire l' Europa Formazioni e dove vedere la partita in tv

Il 8 marzo 2026, Lazio e Sassuolo si affrontano in una partita fondamentale per la corsa all'Europa. Entrambe le squadre cercano tre punti per riaccendere le proprie ambizioni in classifica. La sfida si svolge a Roma, con le formazioni pronte a scendere in campo e il match sarà trasmesso in diretta televisiva. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre nel loro percorso stagionale.

Roma 8 marzo 2026 – Davanti steccano in tante e allora c'è un'occasione per provare a riaprire la corsa all'Europa, servono però tre punti ora e subito, per riaccendere la sfida e questo discorso vale tanto per la Lazio, quanto per il Sassuolo. Nella giornata di domani, lunedì 9 marzo le ambizioni di entrambe si affronteranno nella gara che concluderà il turno numero 28 del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45 allo stadio Olimpico. La Lazio con i risultati delle ultime settimane è clamorosamente caduta nella metà bassa della classifica. Nonostante questo, il distacco dal settimo posto appare ancora colmabile... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio-Sassuolo, tre punti per continuare a inseguire l'Europa. Formazioni e dove vedere la partita in tv Articoli correlati Sassuolo Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie ASASSUOLO JUVENTUS STREAMING TV – Oggi, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 20,45 Sassuolo e Juventus scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio... Roma Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AROMA SASSUOLO STREAMING TV – Oggi, sabato 10 gennaio 2026, alle ore 18 Roma e Sassuolo scendono in campo allo stadio Olimpico di Roma, partita valida... Aggiornamenti e notizie su Lazio Sassuolo tre punti per continuare... Temi più discussi: LAZIO-SASSUOLO: info sulla prevendita per il Settore Ospiti; Lazio-Sassuolo, probabili formazioni: prima per Motta, Isaksen più di Cancellieri; Lazio-Sassuolo: probabili formazioni, statistiche quando e dove vederla; Serie A: preview Lazio-Sassuolo. Lazio-Sassuolo, tre punti per continuare a inseguire l'Europa. Formazioni e dove vedere la partita in tvI neroverdi possono approfittare delle tante sconfitte davanti a loro per riattaccare le posizioni da Europa, i biancocelesti per tornare tra le prime dieci della classe ... sport.quotidiano.net Lazio, la società fomenta i tifosi: il 'matchday' in vista del Sassuolo - FOTOLa Lazio questa sera, alle ore 20.45, scenderà in campo contro il Sassuolo nella partita valida per la ventottesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri si metterà ... lalaziosiamonoi.it #LazioSassuolo, solo 2.000 biglietti venduti: è record x.com Lazio-Sassuolo, probabili formazioni - facebook.com facebook